Aleyna Tilki'nin kariyeri annesi ve babası yüzünden zarar görecek

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

ARTIK SESSİZ KALMASI LAZIM?

Aleyna Tilki hızlı bir yükselişe geçti.

Pop dünyasının en genç starlarından…

Ama annesi Havva Öztel ve babası Mehmet Tilki yüzünden bu kariyer zarar görecek.

Anne Havva Öztel, kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenip sosyal medyadan Demet Akalın için ‘teyze’ dedi.

Baba Mehmet Tilki de Aleyna- Aynur Aydın kavgasında Aydın’a “Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamadın” dedi.

Aleyna’nın menajeri veya basın danışmanı, aileyi uyarmalı artık.

Eğer ki bu kızımız dünya starı olmak istiyorsa ailesinin nerede durması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli.

Pop starlar gündemde olurlar, polemiklere girerler ama aileleri her zaman geri planda kalmıştır.

Siz hiç şimdiye kadar Ajda Pekkan, Sezen Aksu gibi önde gelen isimlerin geçmişten bugüne ailelerinin ön planda olduğunu gördünüz mü?

Tarkan’ın ailesini kaç defa gördünüz, konserler hariç…

Görmediniz, göremezsiniz…

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