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  3. Aleyna Tilki'nin kardeşi oyunculuğa adım attı

Aleyna Tilki'nin kardeşi oyunculuğa adım attı

Aleyna Tilki'nin kardeşi oyunculuğa adım attı

Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça, oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor.

14 yaşındaki Ayça Tilki, çekimleri yakında başlayacak “Masal Şatosu” adlı çocuk filminde rol alacak.

Yönetmen koltuğunda Burak Kuka’nın oturacağı filmin başrol oyuncuları ise genç YouTuber’lar Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban. 

AYÇA TİLKİ KİMDİR?

Ayça Tilki Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından milyonların sevgilisi olmayı başaran sanatçı Aleyna Tilki’nin kardeşi’dir.

Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki’dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye’de memur, annesi ise özel bir kız yurdu’nun işletmecilik görevini üstlenmektedir.

Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki’si olabilir yorumları yapılmaktadır.

Ayça Tilki aslen Konya Seydişehir’lidir. 2018 yılında annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşanmıştır.

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