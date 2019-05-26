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  3. Aleyna Tilki'nin fotoğrafları takipçilerini şok etti!

Aleyna Tilki'nin fotoğrafları takipçilerini şok etti!

Aleyna Tilki'nin fotoğrafları takipçilerini şok etti!

Son dönemde yaptığı reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şok etti. Aleyna Tilki'nin paylaştığı 3 fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu. Aleyna Tilki'ye takipçileri 'Korktum Aleyna bu ne, çok kötü duruyorsun sil şu fotoları' yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki sıradışı pozları ile takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki yine sıradışı pozlar paylaştı. 

Geçtiğimiz haftalarda bir reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR!

Sen niye ölü balık gibi bakıyon

Reis iyimisin?

Korktum Aleyna bu ne?

Bian felç geçiriyorsun sandım

Tost makinesi ile mi çektin?

Babacım sen ne içiyorsun

Cok kötü duruyorsun sil şu fotoyu

Aleyna kızım gözün öyle kalcak

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