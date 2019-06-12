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12 Haziran 2019 Çarşamba 15:41 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:41

Aleyna Tilki'nin fotoğrafı herkesi şaşırttı! Takipçilerinden el hareketine tepki...

Aleyna Tilki'nin fotoğrafı herkesi şaşırttı! Takipçilerinden el hareketine tepki...

Dün fotoğrafına yaptığı fotoşop ile takipçileri tarafından eleştirilen Aleyna Tilki bugün Instagram hesabından el hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Takipçileri Aleyna Tilki'yi bu fotoğrafından dolayı eleştirdi. Takipçileri genç popçunun fotoğrafına 'Ayıp değil mi yaptığın' yorumlarında bulundu.

 

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