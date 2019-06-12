Aleyna Tilki'nin fotoğrafı herkesi şaşırttı! Takipçilerinden el hareketine tepki...

Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Takipçileri Aleyna Tilki'yi bu fotoğrafından dolayı eleştirdi. Takipçileri genç popçunun fotoğrafına 'Ayıp değil mi yaptığın' yorumlarında bulundu.



