Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni klibi için esmer olmayı tercih etti. Siyah saçlarıyla kamera karşısına geçen Tilki'nin bu halleri hayranlarını ikiye böldü.
Güzel yıldız Aleyna Tilki bir dondurma markası için hazırladığı, sözlerini kardeşi Ayça Tilki ile birlikte yazdığı 'Nasılsın Aşkta' şarkısının klibi yayınlandı. Klipte siyah peruğuyla dikkat çeken Tilki'ni hayranları gördükleri karşısında hayrete düştü.
İLK KEZ SİYAH SAÇLI
Aleyna takipçilerine ''Ben bile kendimi tanımakta zorlandım, sizce hangi Aleyna daha güzel?'' diye sordu.
"ESKİ HALİNE DÖN"
Hayranlar ''Çabuk sarışın haline dön'' diye yazdı.