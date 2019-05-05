Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı

Güzel yıldız Aleyna Tilki bir dondurma markası için hazırladığı, sözlerini kardeşi Ayça Tilki ile birlikte yazdığı 'Nasılsın Aşkta' şarkısının klibi yayınlandı. Klipte siyah peruğuyla dikkat çeken Tilki'ni hayranları gördükleri karşısında hayrete düştü.

İLK KEZ SİYAH SAÇLI

Aleyna takipçilerine ''Ben bile kendimi tanımakta zorlandım, sizce hangi Aleyna daha güzel?'' diye sordu.

"ESKİ HALİNE DÖN"

Hayranlar ''Çabuk sarışın haline dön'' diye yazdı.