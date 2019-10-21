Aleyna Tilki'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Her açıklaması ve hareketiyle olay olmayı başaran Aleyna Tilki, bu kez de kıyafet seçimi ile magazin gündemine geldi. Takvim'in haberine göre pop şarkıcısı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde 35 bin 475 TL'lik ünlü marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

AKSESUARLARI DA OLAY OLDU

Aleyna Tilki'nin ayakkabısı 5 bin, kolyesi ise bin liraydı. 19 yaşındaki şarkıcı, şıklığıyla tam not aldı.

DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

Öte yandan Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki ile düğünde görüntü vermekten kaçındı.