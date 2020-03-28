Aleyna Tilki'nin direk dansı olay oldu: Çok ama çok özledim!
Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini karantinaya alan isimler en doğal hallerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Karantina nedeniyle günlerini evde geçiren Aleyna Tilki, sahnelere olan özlemini dile getirdi. Tilki, "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." dedi.