Aleyna Tilki'nin direk dansı olay oldu: Çok ama çok özledim!

Karantina nedeniyle günlerini evde geçiren Aleyna Tilki, sahnelere olan özlemini dile getirdi. Tilki, "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." dedi.