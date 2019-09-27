Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hız treninde çığlık attığı anların videosunu, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Genç popçunun bazı takipçileri, "Deprem oldu senin paylaştığın şeye bak", "Bir korkudan böyle bağırıyorduk sen eğlenceden bağırıyorsun" gibi yorumlarla paylaşımına tepki gösterdi.

'İYİYİ ÇAĞIRIRSANIZ İYİ GELİR'

Gelen tepkiler üzerine Tilki, "İyiyi çağırırsanız iyi gelir. İyi bizim arkadaşımızdır, vefalıdır... Kalbimizi iyiye açarsak, çağırdığımız anda koşar yanımıza... Korkularımızı devamlı olarak dile getirmek yerine, güzellikleri dile getirerek daha çok korkulacak şeylerin başımıza gelmesini önleyebiliriz... Bilin ki, bedenlerimiz varlıkla uyum içinde ilerler... Bir ağaç nasıl ki telaşsızca büyüyebiliyorsa onca kargaşaya rağmen, biz de ağaçlar gibi bilgelik, asalet ve farkındalıkla telaşsızca kök salabiliriz yeryüzüne" dedi.