Aleyna Tilki'li Bu Benim Masalım'a yeni transfer! Exxen'in iddialı dizisinin kadrosu genişliyor

1 Ocak 2021 tarihinde açılması beklenen Exxen’in iddialı dizileri arasında yer alan Bu Benim Masalım’ın kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diziye yeni dahil olan isim ise Göksun Büyükkahraman oldu. Tiyatro oyunları ile tanınan 1995 doğumlu Büyükkahraman eğitimini Craft Tiyatroda tamamladı ve 3 yıldır da çeşitli oyunlarda görev alıyor.

Killology, Kalp isimli tiyatro oyunlarında Koreograf olarak yer alan Büyükkahraman, Evlat isimli Şükran Ovalı ve Onur Saylak’ın da yer aldığı projenin ise yardımcı yönetmenliğini yapıyor.

Yeşil Arabalar Günü isimli oyunda ise asistan olarak yer alan Büyükkahraman, tiyatro sahnesinde başladığı oyunculuk deneyimini, şimdi de dizi setlerine taşıyacak.

Bu Benim Masalım isimli dizinin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Hikayeyi ise Deniz Gürlek ve Melek Seven kaleme alacak. İzleyicilerin yeni tanımaya başladığı genç yeteneklerden olan Büyükkahraman, tiyatro camiasında ise kendisine bir yer edinmeye başladı ve şimdi de dizi dünyasına açılıyor.