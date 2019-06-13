Aleyna Tilki'den tepki toplayan paylaşım! Öyle bir hareket yaptı ki...

2.2 milyon takipçi sayısına sahip olan Aleyna Tilki, bugün gündüz paylaştığı bir fotoğraf yüzünden yüzlerce insan tarafından eleştirildi. Aleyna Tilki Instagram hesabı üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımı üzerine bazı takipçileri tarafından “terbiyesiz” şeklinde yorumlandı.