13 Haziran 2019 Perşembe 00:49 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 00:49
Aleyna Tilki'den tepki toplayan paylaşım! Öyle bir hareket yaptı ki...
Aleyna Tilki son yaptığı Instagram paylaşımı ile tepki topladı. Takipçilerinden “ayıp değil mi yaptığın” şeklinde tepkiler alan Aleyna Tilki, yüzlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
2.2 milyon takipçi sayısına sahip olan Aleyna Tilki, bugün gündüz paylaştığı bir fotoğraf yüzünden yüzlerce insan tarafından eleştirildi. Aleyna Tilki Instagram hesabı üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımı üzerine bazı takipçileri tarafından “terbiyesiz” şeklinde yorumlandı.