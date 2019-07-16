Aleyna Tilki'den tatil pozları!

Daha reşit değilken sahneye çıktığı için bir anda Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da 18 yaşına girene kadar sadece halk konserleri ile hayranlarının karşısına çıkabilen Aleyna Tilki, 18 yaşına girmesi ile birlikte sahnelere hızlı bir dönüş yapmış ve kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Bir yandan konserden konsere koşturan Tilki, bir yandan da çıkardığı şarkılarla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor. İşte başarılı şarkıcının olay yaratan tatil pozları ve takipçilerinin yorumu.

TATİL POZLARI OLAY YARATTI

İnstagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Aleyna Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı. Bir hayli kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, belki de bu tip haberlerin önüne geçmek adına hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile arkadaşlarına pozlar verirken ki görüntülerini paylaşmış.

Kısa sürede onbinlerce beğeni alan Aleyna Tilki fotoğrafın altına da "İyi tatiller" notunu düştü. Takipçilerinden gelen yorumlarda "Maşallah" şeklinde yorumlar çoğunluktaydı.