Aleyna Tilki'den tatil pozları!
Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki genç yaşta başladığı müzik hayatında birçok başarı elde etti. Geçtiğimiz haftalarda da paylaşımları ile gündeme oturan Aleyna Tilki'nin bikini pozları sosyal medya da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaz aylarına bikinili pozlarla damga vuranlar kervanına katılan Aleyna Tilki'nin tatil pozları ve gelen yorumalar haberimizin detaylarında..
Daha reşit değilken sahneye çıktığı için bir anda Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da 18 yaşına girene kadar sadece halk konserleri ile hayranlarının karşısına çıkabilen Aleyna Tilki, 18 yaşına girmesi ile birlikte sahnelere hızlı bir dönüş yapmış ve kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Bir yandan konserden konsere koşturan Tilki, bir yandan da çıkardığı şarkılarla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor. İşte başarılı şarkıcının olay yaratan tatil pozları ve takipçilerinin yorumu.
TATİL POZLARI OLAY YARATTI
İnstagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Aleyna Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı. Bir hayli kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, belki de bu tip haberlerin önüne geçmek adına hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile arkadaşlarına pozlar verirken ki görüntülerini paylaşmış.
Kısa sürede onbinlerce beğeni alan Aleyna Tilki fotoğrafın altına da "İyi tatiller" notunu düştü. Takipçilerinden gelen yorumlarda "Maşallah" şeklinde yorumlar çoğunluktaydı.