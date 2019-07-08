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  3. Aleyna Tilki'den şaşırtan evlilik açıklaması

Aleyna Tilki'den şaşırtan evlilik açıklaması

Aleyna Tilki'den şaşırtan evlilik açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs’ta verdiği bir konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tilki, Dilan Erkaya ile ilgili sorulara, ”Hepsi benim arkadaşım” diye cevap verdi.

Kıbrıs’ta verdiği bir konserin çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki’ye geçtiğimiz akşam Bennu Gerede ve adının aşk dedikodularına karıştığı oğlu Dilan Erkaya’yla beraber yemek yediği hatırlatılınca Tilki, ”Hepsi benim arkadaşım” diye konuştu.

Biriyle el ele ne zaman görüleceği sorusuna, ”Zor bir şey. İlişki benim karakterime çok uygun bir şey değil” yanıtını verdi. Evlilik size uzak denilince de, ”İnşallah evlenirim de şu an uygun değil, uymuyor bana” diye cevapladı.

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