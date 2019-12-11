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  3. Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama: Kendimi harcadım

Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama: Kendimi harcadım

Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama: Kendimi harcadım

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Tilki, "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" ifadeleriyle takipçilerini şaşırttı

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KENDİMİ HARCADIM" 

Tilki, bu kez Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Genç şarkıcı, "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" ifadeleriyle takipçilerini şaşırttı.

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı 5 bin retweet ve 40 bin de beğeni aldı.


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