Aleyna Tilki'den photoshop iddialarına yanıt

Aleyna Tilki, koronavirüs nedeniyle evinde kendini izole etti. Can sıkıntısından her gün evinden yeni paylaşımlar yapıyor.

PHOTOSHOP MU YAPTI?

Aleyna Tilki ince belli bir fotoğrafını paylaştı, takipçileri arasında ‘photoshop mu yaptı?’ tartışması başladı. “Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki gelen eleştirilere “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.