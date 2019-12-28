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  3. Aleyna Tilki'den olay öpücük! Böyle paylaştı

Aleyna Tilki'den olay öpücük! Böyle paylaştı

Aleyna Tilki'den olay öpücük! Böyle paylaştı

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor. Tilki, bu sefer de ayna karşısında olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Ayna karşısında kendini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, “Canım ben” notunu yazdı.


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