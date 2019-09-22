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Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi

Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi

Eğitim için yakında ABD’ye gidecek olan Aleyna Tilki, Mevlana’nın bir dörtlüğünü İngilizce şarkısında kullanacak.

Amerikalı şarkıcı çift; Beyonce ve Jay- Z, ikizlerine Mevlana'nın ismi olan 'Rumi' ve 'Sir' adını vermişti. Coachella Festivali'nden aldığı 60 milyon doları da Mevlana'nın hayatını anlatan bir belgesel çekmek için ayıran Beyonce'u, Madonna ve Rihanna takip etmişti. ABD'de büyük ilgi gören bu yeni akım, Aleyna Tilki'yi de harekete geçirdi..

Aleyna'nın, eğitim için gideceği ABD'de Mevlana'nın bir dörtlüğünü İngilizce şarkısında kullanacağı ortaya çıktı. Mevlana ile ilgili çalışmaları yakından takip eden ABD'li yapımcılar da, Aleyna Tilki'yi destekleyecek.

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