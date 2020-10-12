  • $7,8737
  • 9,2874
  • 486.327
  • 1179.87
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Aleyna Tilki'den Kylie Jenner'a: Önce ben giymiştim, üzgünüm
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:21 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den Kylie Jenner'a: Önce ben giymiştim, üzgünüm

Aleyna Tilki'den Kylie Jenner'a: Önce ben giymiştim, üzgünüm

Genç popçu Aleyna Tilki, kendisinin geçen sene giydiği bir elbisenin benzerini giyen ünlü model Kylie Jenner'a, "Önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" yorumunda bulundu.

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kylie Jenner, toz pembe ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Jenner'ın üzerindeki elbise, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıl moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı.

Bunun üzerine Jenner'ın pozlarını yayınlayan Tilki, gönderisine "Hahaha, önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie..." notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi, "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken kimileri ise, "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Cephe hattında neler yaşanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor

Hangi burçları enerjili bir hafta bekliyor? Günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.