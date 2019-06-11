11 Haziran 2019 Salı 11:22 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:42
Aleyna Tilki'den kendisine yanıt verenlere Twitter tespiti geldi
Sık sık ilginç paylaşımlarıyla gündeme gelen genç şarkısı Aleyna Tilki'den ilginç bir twitter tespiti geldi.
Aleyna Tilki’den Instagram hesabından kendisine yanıt verenlere Twitter tespiti geldi. Genç şarkıcı
“Bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.