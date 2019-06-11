Aleyna Tilki'den kendisine yanıt verenlere Twitter tespiti geldi

Aleyna Tilki’den Instagram hesabından kendisine yanıt verenlere Twitter tespiti geldi. Genç şarkıcı

“Bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.