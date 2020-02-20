Aleyna Tilki'den 10 yaşındaki Atakan'a: Ruh eşim gibisin!

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu ağır kitaplarla herkesi kendisine hayran bırakan Atakan'ın videosu sosyal medyayı salladı. Herkes 10 yaşındaki Atakan'u konuşurken, Tilki'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'SENİ TANIMAM LAZIM'

Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan.”

Ayrıca şarkıcı, Twitter hesabından da, "Benim seninle tanışmam lazım Atakan! Ruh eşim gibisin" mesajını paylaştı.