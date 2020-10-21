Aleyna Tilki yırtık çoraba bin 300 TL ödemiş

Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan’da bir kafede tek başınaydı. Mekan çıkışında, “İyi ki beni yemek sırasında çekmediniz çünkü kendimden geçiyorum. Genellikle avokadolu tost tercih ederim, bazen de kendimi tatlı ile şımartırım” dedi.

"BİN 300 TL VERMİŞTİM"

Posta gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta yırtık çorapları ile dikkat çeken 20 yaşındaki popçu, bu konu hakkında, “Çoraplarımın hepsi yırtık. Sağlamı yok” şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki, "Kumaşı iyi de bin 300 TL vermiştim" açıklamasıyla da adından söz ettirdi.