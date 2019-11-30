Aleyna Tilki yine photoshop kurbanı oldu! 'Yamukluk görülmez mi sandın?'

Siyah mini elbisesiyle iddialı bir fotoğrafını paylaşan Tilki, sosyal medyanın diline düştü. Çünkü takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detay vardı.

YİNE PHOTOSHOP KURBANI!

Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Tilki'ye gelen bazı yorumlar şöyle:

* Yine yamultmuşsun çizgileri.

* Şopa bak şopa daha ucuza daha iyisini yaparım.

* Şopun minik detaylarını hep birlikte inceliyoruz.

Aleyna Tilki, daha önce de pek çok fotoğrafını photoshop'tan geçirmişti.