Aleyna Tilki yine iddialı konuştu: Hedefim Hollywood

İşte Aleyna Tilki'nin yaptığı o açıklamalar:

-Yazdığım senaryolar var, yönetmenlik yapacağım. Hedefim Hollywood.

-Starlığa 16’sında adım attım. Sayemde benden sonraki hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Hepsinin önünü açtım.

'HADİSE ABLAM GİBİ ALBÜMÜM YOK'

-Harbiye’de henüz konser vermedim. Hadise ablam gibi albümüm yok. 4 şarkım var. Ama şu an çıksam bile seyirci rekoru kırarım.