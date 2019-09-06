Aleyna Tilki yine iddialı konuştu: Hedefim Hollywood
19 yaşındaki Aleyna Tilki, önceki gün ressam Haluk Akakçe ile Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Çıkışta açıklamalar yapan Tilki, yine iddialı konuştu.
İşte Aleyna Tilki'nin yaptığı o açıklamalar:
-Yazdığım senaryolar var, yönetmenlik yapacağım. Hedefim Hollywood.
-Starlığa 16’sında adım attım. Sayemde benden sonraki hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Hepsinin önünü açtım.
'HADİSE ABLAM GİBİ ALBÜMÜM YOK'
-Harbiye’de henüz konser vermedim. Hadise ablam gibi albümüm yok. 4 şarkım var. Ama şu an çıksam bile seyirci rekoru kırarım.