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  3. Aleyna Tilki yine iddialı konuştu: Hedefim Hollywood

Aleyna Tilki yine iddialı konuştu: Hedefim Hollywood

Aleyna Tilki yine iddialı konuştu: Hedefim Hollywood

19 yaşındaki Aleyna Tilki, önceki gün ressam Haluk Akakçe ile Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Çıkışta açıklamalar yapan Tilki, yine iddialı konuştu.

İşte Aleyna Tilki'nin yaptığı o açıklamalar:

-Yazdığım senaryolar var, yönetmenlik yapacağım. Hedefim Hollywood.

-Starlığa 16’sında adım attım. Sayemde benden sonraki hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Hepsinin önünü açtım.

'HADİSE ABLAM GİBİ ALBÜMÜM YOK'

-Harbiye’de henüz konser vermedim. Hadise ablam gibi albümüm yok. 4 şarkım var. Ama şu an çıksam bile seyirci rekoru kırarım.

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