Aleyna Tilki yeni şarkısıyla dünya listelerinde

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Bu benim masalım'ın söz ve müziği Ersay Üner, aranjesi ise Ozan Çolakoğlu ve Üner'in ortak imzasını taşıyor. Klibin görüntü yönetmenliği koltuğunda ise Aleyna Tilki'nin önceki kliplerinde de birlikte çalıştığı Yon Thomas oturuyor. Kreatif sürecini Medina Turgul DDB'nin üstlendiği klibin prodüksiyonunda ise Panda Films'in imzası var.

Aleyna Tilki; "Cornetto ile bu yıl da yazı birlikte getirdik"

Şarkı ve klip hazırlıkları sırasında keyifle çalıştığını belirten Aleyna Tilki, "Cornetto ile bu yıl da yazı birlikte getirdik. Bu klip adeta benim masalım. Bilinen tüm masalları baştan yazdığımız sürprizlerle dolu bir klip oldu. Genelde kliplerimin yönetmenliğini ben yaparım. Ama bu sefer ben yönetmedim, setteki günlerimi masalların keyifli dünyasında gezinerek geçirdim ve çok eğlendim. Klip aynı şarkımızın ismi gibi masalsı bir dünyada geçiyor. Ayrıca klipte oldukça tatlı bir unicorn da var. Onların masalsı ve renkli dünyası bana her zaman ilham kaynağı olmuştur. İzleyen herkese kendi masallarının kahramanı olmaları ve aşklarının peşinden koşmaları için ilham vermesini diliyorum" dedi.

DÜNYA LİSTELERİNDE

Ayrıca Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni çıkan cornetto şarkımız an itibari ile 4 Milyon izlenmeyi geçerek yine dünya listelerinde yerini aldı. Herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.