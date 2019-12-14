Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu! Eleştiri yağdı

Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, "Asla gerçek kürk kullanmam' sözünü çabuk unuttu!

Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti. Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.

4 BİN 500 TL'LİK CEKET

Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.