Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu! Eleştiri yağdı
2017 yılında 'Sen Olsan Bari' şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.
Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, "Asla gerçek kürk kullanmam' sözünü çabuk unuttu!
Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti. Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.
4 BİN 500 TL'LİK CEKET
Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.