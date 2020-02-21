Aleyna Tilki vefalı çıktı

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Aleyna ilk basın danışmanı Önder Sarıahmet’i unutmadı.

Önder’in doğum gününü çok güzel bir yazıyla kutladı.

Şımardı diyen çoğunluğu, bu hatırnaz, samimi ve değer bilen mesajıyla şaşırttı.

Demek ki Aleyna bugüne gelmesinde emeği geçenlerin kıymeti bilecek.

Önder’in de Aleyna’da emeği çok.

Aslında Aleyna’yı en doğru yönlendiren isimlerin başında.

Yola çok doğru bir isimle çıkmasının artısını gördü zaten yeterince.

Umarım Aleyna hep böyle devam eder üzerinde emeği geçenlere

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