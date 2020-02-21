Aleyna Tilki vefalı çıktı
Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, yaptığı hareketler ve açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'nin vefalı yanını bu hafta köşesine taşıdı.
İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...
Aleyna ilk basın danışmanı Önder Sarıahmet’i unutmadı.
Önder’in doğum gününü çok güzel bir yazıyla kutladı.
Şımardı diyen çoğunluğu, bu hatırnaz, samimi ve değer bilen mesajıyla şaşırttı.
Demek ki Aleyna bugüne gelmesinde emeği geçenlerin kıymeti bilecek.
Önder’in de Aleyna’da emeği çok.
Aslında Aleyna’yı en doğru yönlendiren isimlerin başında.
Yola çok doğru bir isimle çıkmasının artısını gördü zaten yeterince.
Umarım Aleyna hep böyle devam eder üzerinde emeği geçenlere