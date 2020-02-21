Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1259
  • 6,6194
  • 322.079
  • 115201
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aleyna Tilki vefalı çıktı

Aleyna Tilki vefalı çıktı

Aleyna Tilki vefalı çıktı

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, yaptığı hareketler ve açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'nin vefalı yanını bu hafta köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Aleyna ilk basın danışmanı Önder Sarıahmet’i unutmadı.

Önder’in doğum gününü çok güzel bir yazıyla kutladı.

Şımardı diyen çoğunluğu, bu hatırnaz, samimi ve değer bilen mesajıyla şaşırttı.

Demek ki Aleyna bugüne gelmesinde emeği geçenlerin kıymeti bilecek.

Önder’in de Aleyna’da emeği çok.

Aslında Aleyna’yı en doğru yönlendiren isimlerin başında.

Yola çok doğru bir isimle çıkmasının artısını gördü zaten yeterince.

Umarım Aleyna hep böyle devam eder üzerinde emeği geçenlere

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
'Bahar rolü hasta etti'
10 yıl sonra bir arada
Tuvana'nın saygı problemi var!
Acun Ilıcalı dede oluyor!
<p>İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk´ün(25) cenazesi memleketinde törenle karşılandı<

İdlib şehidimizin cenazesi törenle karşılandı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Uzmanlar hastalığın çözümü açıkladı! İşte mucizevi kür...

Ebeveynler çocuğa nasıl destek olabilir?