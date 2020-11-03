Aleyna Tilki ve Cemal Can oyuncu oluyor! Gençlik dizisinde buluştular

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı. Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi. Rol arkadaşı Aleyna Tilki ile dans dersi aldıklarını söyleyen Cemal Can, 'Yapacağımız proje içinde müzikal olan bir gençlik dizisi olacak. O yüzdende düzenli spor ve dans dersleri alıyorum' diye konuştu.