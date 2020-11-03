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  • Aleyna Tilki ve Cemal Can oyuncu oluyor! Gençlik dizisinde buluştular
03 Kasım 2020 Salı 11:36 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki ve Cemal Can oyuncu oluyor! Gençlik dizisinde buluştular

Aleyna Tilki ve Cemal Can oyuncu oluyor! Gençlik dizisinde buluştular

Şarkıcı Aleyna Tilki ile Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, oyuncu olmak için kolları sıvadı. İkili, müzikalli gençlik dizisinde birlikte rol alacaklar.

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı. Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi. Rol arkadaşı Aleyna Tilki ile dans dersi aldıklarını söyleyen Cemal Can, 'Yapacağımız proje içinde müzikal olan bir gençlik dizisi olacak. O yüzdende düzenli spor ve dans dersleri alıyorum' diye konuştu.

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