Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in Exxen'deki yeni dizisi 'İşte Bu Benim Masalım'ın ilk fragmanı yayımlandı

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen bomba gibi geliyor. 1 Ocak’ta yayın hayatına girecek olan Exxen’in en iddialı yapımlarından biri ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisi olacak. Başrollerini şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in paylaştıkları dizinin ilk fragmanı yayımlandı.

ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ DE OYNAYACAK

Yapımda yer alacak diğer isimler arasında Merve Sevin, Eren Emingil, Nevra Serezli, Zeynep Kankode ve Kıvanç Baruönü bulunuyor. Dizide Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de rol alıyor.

CEMAL CAN TEPKİSİ

Öte yandan fragmanında Cemal Can'ın çok az yer alması Twitter'de eleştiri konusu oldu. Kullanıcılar "Figüran olarak mı varmış Cemal Can" yorumu yaptı.

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Aleyna Tilki'nin müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı canlandıracağı bu yapım, genç sanatçının gerçek hayat hikayesine de önemli benzerlikler taşıyacak. Aleyna Tilki de çok genç yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Aleyna Tilki daha önce de İşte Bu Benim Masalım adlı bir Single çalışmasına imza atmıştı.