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  3. Aleyna Tilki ve Burcu Esmersoy'un pişti olduğu tişörtün fiyatı sosyal medyayı salladı!
13 Haziran 2020 Cumartesi 17:15 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki ve Burcu Esmersoy'un pişti olduğu tişörtün fiyatı sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki ve Burcu Esmersoy'un pişti olduğu tişörtün fiyatı sosyal medyayı salladı!

1332 TL değerinde olan Alexander Wang marka aynı tişörtle poz veren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyada viral oldu.

Karantina sürecinde tanınmış simalar en çok giyim ve kuşamlarıyla dikkat çekti. Sokağa çıkamasalar da bu isimler, ne bakımlarından ne de şıklıklarından geri kalmadı.

PİŞTİ OLDULAR

Her güne özel bir kombin deneyen isimler, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Alışveriş tutkunluğu ile bilinen iki isim Aleyna Tilki ile Burcu Esmersoy, uzaktan uzağa pişti olmayı başardı.

"BURCU'DAN GÖRÜP ALMIŞ"

Alexander Wang marka tişörtü önce Esmersoy, ardından da Tilki giydi ve Instagram hesaplarından paylaştı. Aleyna Tilki için "Burcu'dan görüp almış" yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar hangisine daha çok yakıştığını tartıştı. Her iki güzelin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada mini tişörtün fiyatı da yine çok konuşulanlar arasına girdi. Esmersoy ve Tilki bu tişörte 1332 TL ücret ödedi.

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