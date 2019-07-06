Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aleyna Tilki ünlü popçuya 'Kendisini tanımıyorum' dedi!

Aleyna Tilki ünlü popçuya 'Kendisini tanımıyorum' dedi!

Aleyna Tilki ünlü popçuya 'Kendisini tanımıyorum' dedi!

Gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam erkek arkadaşı Emrah Karaduman'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı Çağla'nın kendisi hakkındakine iddialarına yanıt verdi...

Aleyna Tilki magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Her yaptığı olay olan ünlü popçu Aleyna Tilki önceki akşam erkek arkadaşı Emrah Karaduman'la Nişantaşı'nda otomobillerine binerken objektiflere yakandı. Şarkıcı Çağla'nın kendisi hakkındakine iddialarına yanıt verdi.

Snob Magazin'in haberine göre şarkıcı Çağla'nın kendisi hakkındaki "Emrah ile kavgalıydı. Benim projem parlayınca Emrah'la tekrar barıştı" şeklindeki iddialarına Tilki, "Kendisini tanımıyorum. Herkesin yolu açık olsun. Hepimiz iyi olalım. Tek isteğim bu" cevabını verdi.
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p><strong>Sosyal medyaya ilk ne zaman giriş yaptınız?</strong></p> <p>Twitter’ın ilk çıktığı dön

´Şahangiller´in Emrah´ı anlattı: Youtube´a nasıl başladı? Youtube´da Nasıl Para Kazanılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türklerin dünyayı şaşırtan icatları

Doğa ile iç içe yaşayan insanlar