Aleyna Tilki ünlü popçuya 'Kendisini tanımıyorum' dedi!

Aleyna Tilki magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Her yaptığı olay olan ünlü popçu Aleyna Tilki önceki akşam erkek arkadaşı Emrah Karaduman'la Nişantaşı'nda otomobillerine binerken objektiflere yakandı. Şarkıcı Çağla'nın kendisi hakkındakine iddialarına yanıt verdi.

Snob Magazin'in haberine göre şarkıcı Çağla'nın kendisi hakkındaki "Emrah ile kavgalıydı. Benim projem parlayınca Emrah'la tekrar barıştı" şeklindeki iddialarına Tilki, "Kendisini tanımıyorum. Herkesin yolu açık olsun. Hepimiz iyi olalım. Tek isteğim bu" cevabını verdi.

