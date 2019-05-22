Aleyna Tilki Twitter'a isyan etti: O bile yaşımla uğraşıyor bıktım

Tilki, yaşadığı durumu açılan hesabından açıkladı:

“Aaabiiii Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şuan yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweet'im silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum.

Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım”