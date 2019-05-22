Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aleyna Tilki Twitter'a isyan etti: O bile yaşımla uğraşıyor bıktım

Aleyna Tilki Twitter'a isyan etti: O bile yaşımla uğraşıyor bıktım

Aleyna Tilki Twitter'a isyan etti: O bile yaşımla uğraşıyor bıktım

Twitter, Aleyna Tilki'nin hesabını 13 yaşından küçükken attığı tweet'lerin silinmesi için askıya aldı.

Tilki, yaşadığı durumu açılan hesabından açıkladı: 

“Aaabiiii Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şuan yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweet'im silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum.
Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım”

Hesap 14 Mayıs’ta askıya alınmış, 22 Mayıs’ta ise iade edildi.

Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça’nın geçtiğimiz yıl Instagram’da yaş kotasına takıldığı ve sürekli hesabının askıya alınıp paylaşımlarının silindiği öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin