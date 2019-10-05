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  3. Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...

Her hareketi ve paylaşımıyla gündeme gelmeyi başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimi için bugün ABD'ye uçtu.

Eğitimini ABD’de sürdürecek olan Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan Amerika'ya uçtu. Tilki’yi annesi Havva ve kardeşi Ayça uğurladı.

'GÜLE GÜLE GİT'

Kızını yolcu ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yle çekildiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.

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