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09 Aralık 2020 Çarşamba 14:18 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tilki, hayranlarının merak ettiği sürprizini sonunda açıkladı.

Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Şimdi setten çıktım, buraya geldim. İşlerimi halledip buradan da stüdyo gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum" dedi.

"YABANCI ŞARKILARDAN OLUŞAN BİR ALBÜM ÇIKARTABİLİRİZ"

Sevenlerine yeni yıl sürprizini de açıklayan 20 yaşındaki popçu, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz. Henüz net değil ama olursa herkes içinde güzel bir sürpriz olur" şeklinde konuştu.

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