Aleyna Tilki şimdi de onları hedef aldı: Ezikler!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı her paylaşımla magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Genç şarkıcı, son olarak attığı bir tweet ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada sevgilisiyle fotoğraf paylaşanlara taş atan Tilki, şöyle konuştu:

"EZİKLER"

"Sosyal medyada aşk fotoğrafları, ilişki fotoğrafları paylaşmak çok saçma geliyor bana. ‘Bakın şuan sevgilimi öpüyorum, bakın şuan sevgilim var.’ Iyy uf ezikler."