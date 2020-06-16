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  3. Aleyna Tilki sezonu açtı! Soluğu Bodrum'da aldı
16 Haziran 2020 Salı 09:20 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki sezonu açtı! Soluğu Bodrum'da aldı

Aleyna Tilki sezonu açtı! Soluğu Bodrum'da aldı

Bir dondurma markası ile anlaşma sağlayan Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Bu Benim Masalım' yayınlandı. Şarkısının dünya listelerinde yer almasıyla keyiflenen Tilki, soluğu tatilde aldı.

Aleyna Tilki tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Tilki, makyaj artisti Serhat Şen ve fenomen Danla Bilic'in de aralarında olduğu arkadaş grubuyla önceki gün Mandarin Otel’in plajındaydı. 

Arkadaşlarıyla birlikte suya girip yüzen Aleyna Tilki'nin deniz keyfi, otel görevlilerinin “Muhabirler geliyor” uyarısıyla yarım kaldı.

Tilki locasına dönüp perdeleri kapattırdı, Şen ise önce locaya gitti, ardından odasına çıktı.

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