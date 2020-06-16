Aleyna Tilki sezonu açtı! Soluğu Bodrum'da aldı

Aleyna Tilki tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Tilki, makyaj artisti Serhat Şen ve fenomen Danla Bilic'in de aralarında olduğu arkadaş grubuyla önceki gün Mandarin Otel’in plajındaydı.

Arkadaşlarıyla birlikte suya girip yüzen Aleyna Tilki'nin deniz keyfi, otel görevlilerinin “Muhabirler geliyor” uyarısıyla yarım kaldı.

Tilki locasına dönüp perdeleri kapattırdı, Şen ise önce locaya gitti, ardından odasına çıktı.