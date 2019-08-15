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Aleyna Tilki sahneye koruma ordusuyla geldi

Aleyna Tilki sahneye koruma ordusuyla geldi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Tilki'nin sahneye koruma ordusuyla gelmesi dikkat çekti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, yaz konserlerine tam gaz devam ediyor. 19 yaşındaki Tilki, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde konser verdi.

KORUMA ORDUSUYLA GELDİ

Ünlü şarkıcı, sahneye koruma ordusu eşliğinde geldi. Korumalar, Aleyna Tilki’nin yanına kimseyi de yaklaştırmadı. Öte yandan konserine danslarıyla renk katan Tilki’yi küçük hayranları en ön sıradan izledi.

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