Aleyna Tilki rüzgar gibi esti! O Ses Türkiye'ye performansı damga vurdu

Her kanalda yılbaşı özel programları yer alırken en dikkat ekeni bu yıl da TV8'de yayınlanan jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu O Ses Türkiye oldu.



O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanırken ünlü isimlerim performansları geceye damga vurdu. O Ses Türkiye'de Cemal Can'ın ardından sahneye çıkan Aleyna Tilki yine izleyenleri büyüledi. Aleyna Tilki muhteşem bir performansla seslendirdiği 'Ben de yoluma giderim' parçası ile beğeni topladı.



