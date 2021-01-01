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  • Aleyna Tilki rüzgar gibi esti! O Ses Türkiye'ye performansı damga vurdu
01 Ocak 2021 Cuma 12:57 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki rüzgar gibi esti! O Ses Türkiye'ye performansı damga vurdu

Aleyna Tilki rüzgar gibi esti! O Ses Türkiye'ye performansı damga vurdu

TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara getirildi. Birçok ünlü ismin performansını gösterdiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aleyna Tilki rüzgar gibi esti. Tilki'nin seslendirdiği 'Ben de yoluma giderim' şarkısındaki performansı alkış topladı.

Her kanalda yılbaşı özel programları yer alırken en dikkat ekeni bu yıl da TV8'de yayınlanan jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu O Ses Türkiye oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanırken ünlü isimlerim performansları geceye damga vurdu. O Ses Türkiye'de Cemal Can'ın ardından sahneye çıkan Aleyna Tilki yine izleyenleri büyüledi. Aleyna Tilki muhteşem bir performansla seslendirdiği 'Ben de yoluma giderim' parçası ile beğeni topladı.


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