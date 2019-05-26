Aleyna Tilki'den hayranlarını şaşırtan paylaşım: Kıskan beni lütfen

Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Tilki'nin son paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden yorum yağdı.

Genç şarkıcı, yayınladığı karelerden birine, "Kıskan beni lütfen" notuyla yayınladı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TWITTER ŞOKU YAŞAMIŞTI

Tilki'nin Twitter hesabı, 13 yaşına girmeden önce açtığı için Twitter tarafından kapatılmıştı.

Tilki, hesabını daha sonra geri aldı ve durumu Instagram hesabından takipçilerine duyurmuştu:

Abi Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweetim silindi. Off yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım. Geri aldım, takip edin.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 yılında Konya'da doğdu. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.