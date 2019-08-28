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  3. Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki için Çırağan'da parti verdi

Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki için Çırağan'da parti verdi

Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki için Çırağan'da parti verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 15 yaşına giren kardeşi Ayça için önceki gün Çırağan Sarayı’nda parti organize etti. Lüks otelde oda tutan Tilki, kutlama için kesenin ağzını açtı ve 20 bin lira harcadı.

Genç yaşta şöhreti yakalayıp paraya para demeyen şarkıcı Aleyna Tilki, bonkör çıktı. 19 yaşındaki popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü için önceki gün Çırağan Sarayı'nda oda kapattı. Ünlü şarkıcı, 15 yaşına giren kardeşinin doğum günü şerefi için düzenlediği partide hiçbir masraftan kaçınmadı.

20 BİN LİRA HARCADI

Tilki'nin organizasyon ve otel masrafı için toplam 20 bin lira harcadığı öğrenildi. Tilki, kardeşine yaptığı bu jestiyle bonkörlüğünü konuşturdu. (Takvim)

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