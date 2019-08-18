Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'

İzmir’de ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:05
Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:05
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba"'

İzmir Optimum AVM tarafından düzenlenen ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki sevenlerine unutulmayacak bir gün yaşattı. Aleyna Tilki’ye hayranları yoğun ilgi gösterirken, konser alanı saatler öncesinden doldu. Aleyna Tilki’nin sahneye çıkmasıyla ise coşku tavan yaptı.

Konser alanını dolduran vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Aleyna Tilki’nin dans şovları da izleyenlerden büyük alkış aldı. Ünlü popçu sevilen şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri de seslendirdi. İzmirlilerle birlikte coşan Tilki, bir saat boyunca İzmir Optimum AVM’de müzik keyfini zirveye taşıdı. 

SARILALIM MI?

Konser alanında açılan 'Sarılalım mı?' pankartı gülümseten görüntülere sahne oldu.

(İHA)

ilginizi çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara sevgili mi?
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara sevgili mi?
Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka aşk yaşıyor mu? İlk kez konuştu!
Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka aşk yaşıyor mu? İlk kez konuştu!
18 Ağustos burç yorumları: Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?
18 Ağustos burç yorumları: Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! İpek Yaylacıoğlu da ayrıldı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! İpek Yaylacıoğlu da ayrıldı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

Çukur 3. yeni sezon oyuncuları kimdir?
Çukur 3. yeni sezon oyuncuları kimdir?
Aykut Cömert neden öldü?
Aykut Cömert neden öldü?
Uğur Akkuş kanala ortak mı oldu? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Uğur Akkuş kanala ortak mı oldu? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?
Hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?
Bir daha birlikte başrol yok
Bir daha birlikte başrol yok
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
'Üzerimizde oyuncu baskısı var'
'Üzerimizde oyuncu baskısı var'
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin