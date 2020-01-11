Aleyna Tilki 'İlk bende olmalı' dedi, 55 bin TL'ye çanta aldı

Her hareketiyle magazin gündemine oturmayı başaran şarkıcı Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak Hermes’in Birkin model bir çantasına 55 bin TL ödedi. Tilki’nin çantasını ise zorunlu durumlarda koruması taşıyor.

'İLK BENDE OLMASINI İSTİYORUM'

Louıs Vuitton ve Gucci gibi dünyaca ünlü markaların çantalarının satıldığı mağaza personeline numarasını verdiğini söyleyen şarkıcı, Türkiye’ye gelen modellerden ilk kendisinin haberdar edilmesini rica etti. Tilki, “Alışveriş tutkunu olduğumu herkes biliyor. Yeni ürünlerin ilk bende olmasını istiyorum” dedi.