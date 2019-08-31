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  3. Aleyna Tilki gidiyor! Eğitimine Amerika'da devam edecek

Aleyna Tilki gidiyor! Eğitimine Amerika'da devam edecek

Aleyna Tilki gidiyor! Eğitimine Amerika'da devam edecek

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" dedi.

"SADECE EVLİLİK BİTİRDİLER"

Bir süre önce anne ve babası boşanan Aleyna Tilki, Kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galasına anne ve babasının birlikte gitmesi hakkında da konuştu. Aleyna, "Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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