Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı? Son halini tartışma konusu yarattı

Attığı her adım söylediği her söz olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Cemal Can Canseven ile Exxen için üretilen İşte Benim Masalım dizi çekimlerinde olan Aleyna Tilki, paylaştığı video ile tartışma yarattı. Çektiği videoda dudakları şiş olan Aleyna Tilki'nin dolgu yaptırdığı iddia edildi.



İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Aleyna Tilki'nin müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı canlandıracağı bu yapım, genç sanatçının gerçek hayat hikayesine de önemli benzerlikler taşıyacak. Aleyna Tilki de çok genç yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Aleyna Tilki daha önce de İşte Bu Benim Masalım adlı bir Single çalışmasına imza atmıştı.