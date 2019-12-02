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  3. Aleyna Tilki: Doktorlar üstün zeka dediler, 13 yaşındayım

Aleyna Tilki: Doktorlar üstün zeka dediler, 13 yaşındayım

Aleyna Tilki: Doktorlar üstün zeka dediler, 13 yaşındayım

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. İlginç açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi. 'Deha' falan dediler, 'Özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan... Sonra o yaşta kaldı. 13 yaşındayım" ifadelerini kullandı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Tilki, eğlenceli anlarını paylaşıyor.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM 

Tilki, bu kez Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. İlginç açıklamalarda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Sabahları yaşama katılmak çok zor. Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi. 'Deha' falan dediler, 'Özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan... Sonra o yaşta kaldı. 13 yaşındayım."

DİKKATLERDEN KAÇMAYAN DETAY 

Öte yandan Tilki, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. Siyah mini elbisesiyle iddialı bir fotoğrafını paylaşan Tilki'nin bu karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Aleyna Tilki, daha önce de pek çok fotoğrafına photoshop uygulamıştı.


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