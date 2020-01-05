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  3. Aleyna Tilki bildiğini okuyor! Telefonla tek tek arayıp bilgi alıyormuş

Aleyna Tilki bildiğini okuyor! Telefonla tek tek arayıp bilgi alıyormuş

Aleyna Tilki bildiğini okuyor! Telefonla tek tek arayıp bilgi alıyormuş

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, yeni ürünler hakkında bilgi istediği öne sürüldü.

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, tüm parasını alışverişte harcadığı iddiası gündeme geldi.

TÜM PARASINI ALIŞVERİŞE YATIRIYOR

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan Aleyna Tilki, Posta'nın haberine göre kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.

Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI KOVALIYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı. Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi. Mağaza müdürlerinin de ünlü şarkıcının bu isteğine karşılık, gelen ürünler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor

KALÇA POZUYLA OLAY OLMUŞTU

Genç popçu son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle video paylaşmıştı.Ayna karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekmiş, çoğu kişi genç şarkıcının kalçasına estetik yaptırdığını iddia etmişti


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