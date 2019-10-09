Aleyna Tilki Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var

Yaptığı her hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aleyna Tilki, şimdilerde Kaliforniya'da. Son olarak buradan fotoğraf paylaşan Tilki, paylaşımına "Merhaba Amerika, büyük bir sürprizim var" notunu düştü. Genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Popçunun hayranları, sürprizi merak ettiğini belirtti.