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  3. Aleyna Tilki Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var

Aleyna Tilki Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var

Aleyna Tilki Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde eğitimi için geçici bir süreliğine Amerika'ya taşındı.

Yaptığı her hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aleyna Tilki, şimdilerde Kaliforniya'da. Son olarak buradan fotoğraf paylaşan Tilki, paylaşımına "Merhaba Amerika, büyük bir sürprizim var" notunu düştü. Genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Popçunun hayranları, sürprizi merak ettiğini belirtti.

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