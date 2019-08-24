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  3. Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, kendisinden 5 yaş küçük kız kardeşi Ayça'nın başrolünde oynadığı "Masal Şatosu" adlı sinema filmini ailesiyle birlikte bir AVM'de izledi.

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, "Kalçanıza dolgu yaptırdığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Tilki, "Hayır, bu yaz 10 günlüğüne balık etli olmak istedim ve kilo aldım. Yaşım küçük olduğu için de hemen zayıfladım. Sorun etmedim yani, şimdi eski halime döndüm." dedi.

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