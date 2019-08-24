Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, "Kalçanıza dolgu yaptırdığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Tilki, "Hayır, bu yaz 10 günlüğüne balık etli olmak istedim ve kilo aldım. Yaşım küçük olduğu için de hemen zayıfladım. Sorun etmedim yani, şimdi eski halime döndüm." dedi.