Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir isim. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla göz dolduran ünlü oyuncu, “College girl” notuyla fotoğraflarını yayınladı. Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü'nün pozları sosyal medyayı salladı.

Show TV'de bu akşam başlayacak olan Alev Alev dizisiyle yeniden ekrana dönüş yapan oyuncu, güçlü bir kadın imajıyla seyircisinin karşısına çıkacak. Hazar Ergüçlü, dizide Çiçek Görgülü karakterine hayat veriyor ve izleyicileri etkileyecek bir kadın karakteriyle geliyor.

Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte aynı sette yer alan Hazar Ergüçlü, en son Hakan Muhafız ve öncesinde de Dudullu Postası isimli dijital dizi projelerinde adından söz ettirmişti.

Uzun bir süredir ekrandan uzakta kalan Hazar Ergüçlü, sosyal medyada hayran kitlesini artırmayı sürdürüyor. İşte Hazar Ergüçlü'nün büyük beğeni alan o pozları...