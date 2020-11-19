19 Kasım 2020 Perşembe 12:05 | Son Güncelleme:
Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali sosyal medyayı salladı
Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği isimlerden oyuncu Hazar Ergüçlü Alev Alev dizisinin ilk bölümünde alevlerin arasında kalarak tanınmaz hale gelmişti. Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali de merak konusu oldu...
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hazar Ergüçlü, son olarak Alev Alev dizisindeki çok konuşulan yangın sahneleri ile gündeme geldi. Hazar Ergüçlü Alev Alev'in Çiçek'i olarak ekranlara dönerken oyuncunun performansı da büyük ilgi topladı.
Hazar Ergüçlü Alev Alev dizisinin ilk bölümünde alevlerin arasında kalarak tanınmaz hale gelmişti. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.
Doğal güzelliğine oldukça güvenen Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteriyor. İşte Ergüçlü'nün büyük beğeni toplayan paylaşımları...