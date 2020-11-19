Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hazar Ergüçlü, son olarak Alev Alev dizisindeki çok konuşulan yangın sahneleri ile gündeme geldi. Hazar Ergüçlü Alev Alev'in Çiçek'i olarak ekranlara dönerken oyuncunun performansı da büyük ilgi topladı.

Hazar Ergüçlü Alev Alev dizisinin ilk bölümünde alevlerin arasında kalarak tanınmaz hale gelmişti. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Doğal güzelliğine oldukça güvenen Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteriyor. İşte Ergüçlü'nün büyük beğeni toplayan paylaşımları...