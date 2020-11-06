Alev Alev tekrarı ne zaman? Alev Alev dizisi yeni bölüm ve tekrar günleri

Alev Alev tekrarı gündemde araştırılan kınnular arasında yerini aldı. Show Tv'nin iddialı dizisi Alev Alev dün ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın yer alıyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Alev Alev tekrarı ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor.

ALEV ALEV TEKRARI NE ZAMAN?

Show Tv yayın akışında Alev Alev'in tekrarının yayınlanacağı günler şu şekilde:

6 Kasım Cuma 00:15

7 Kasım Cumatesi 13:00

7 Kasım Cumatesi 02:15

8 Kasım Pazar 00:15

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşacak Alev Alev'in 2. bölümü 12 Kasım günü ekranlara gelecek.

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşmaya gün sayan ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak. Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.