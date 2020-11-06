Show Tv'nin Ay yapım imzalı dizisi Alev Alev dün akşam yayın hayatına başladı. Alev Alev reyting listesine kaçıncı sıradan giriş yaptı? Zirvenin sahibi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Dizinin reyting sonuçlarının ilk bölüme göre iyi olduğu görülüyor. İkinci bölümden itibaren de artış yaşanması çok muhtemel. Alev Alev güçlü bir hikaye ile 2 önemli dizinin olduğu perşembe akşamlarına daha ilk bölümden iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan,Cem Bender, Berkay Ateş ve Berker Güven gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin reytingleri olabileceğinin en iyisi değil. Ancak Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ile bugüne kadar birçok dizinin mücadele edemediği gerçeği de ortada.

Alev Alev dizisi hem mücadele edebileceğini hem de güçlü bir rakip olabileceğini gösterdi. Alev Alev ilk bölümüyle totalde 5.84 reytingle 6. oldu. , AB’de 4.79 reytingle 5. sırada bulunan dizi, ABC1’de grubunda ise 5.45 reytingle 5. sırayı elde etti. Bu sonuçları son derece iyi bir başlangıcı işaret ettiğini hemen belirtelim.

İşte 5 Kasım Perşembe akşamı ilk 10 program listesi: